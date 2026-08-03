صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج آذربایجان‌غربی با ثبت بیش از ۱۳۰ هزار نشان بیماری، گام بلندی در کاهش هزینه‌های درمانی بیماران استان برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان، با فعالیت این صندوق، سهم پرداخت از جیب بیماران برای داروهای گران‌قیمت تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال به خدمات درمانی این گروه اختصاص یافته است.

فریده جعفری افزود: این صندوق با هدف تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ایجاد انسجام در منابع مالی تشکیل شده و هم‌اکنون ۱۳۳ گروه بیماری را تحت پوشش حمایت‌های خود قرار داده است.

جعفری با بیان اینکه عمده تمرکز حمایت‌های این صندوق بر هزینه‌های دارویی است، افزود: بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های ثبت‌شده مربوط به داروهایی است که پیش از این یا فاقد پوشش بیمه‌ای بودند و یا بار مالی سنگینی را بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کردند. وی تصریح کرد: اکنون با حمایت صندوق، سهم پرداخت از جیب بیماران برای این داروها به ۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است که گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان محسوب می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان با تشریح عملکرد این صندوق از زمان تأسیس تاکنون گفت: ۲۳ هزار و ۶۷ میلیارد ریال در قالب سهم صندوق، سهم سازمان و سهم ارز برای حدود یک میلیون بار مراجعه بیماران در بخش‌های سرپایی، بستری و خسارت‌های متفرقه هزینه شده است.

وی افزود: میانگین پرداخت ماهانه صندوق در سال گذشته به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به حوزه سلامت در استان است. همچنین بیماران دهک‌های درآمدی یک تا چهار، بیشترین سهم بهره‌مندی از این حمایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

جعفری با اشاره به وضعیت بیماری‌هایی که هنوز بسته خدمتی مصوب ندارند، توضیح داد: برای این گروه از بیماران، پرونده‌ها در کمیته‌های استانی بررسی می‌شود و در صورت تأیید مستندات، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال به‌صورت مساعدت مالی خارج از ضوابط به بیمار پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از بیماران خاص محدود به دارو و درمان نیست، خاطرنشان کرد: تقویت این حمایت‌ها نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است تا با هم‌افزایی، بتوان خدمات اثربخشی را به این قشر ارائه کرد.