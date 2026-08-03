سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در جهت اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط، برخی از سهام و بنگاه متعلق به دولت را با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها عرضه و واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان در نظر دارد در جهت اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، برخی از سهام و بنگاه متعلق به دولت را با رعایت دستورالعمل اجرایی "روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها" عرضه و واگذار کند.

سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه هیأت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام شرکت­­­‌های" فولاد میبد"، " فولاد مکران منطقه آزاد چابهار"، " فرهنگی ورزشی استقلال ایران" و همچنین "جایگاه شرکتی شهر کرج (البرز) "را به شرح جداول زیر و با رعایت دستورالعمل اجرایی "روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها" عرضه و واگذار نماید.

نسخه تکمیلی این آگهی، در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی (قسمت آگهی‌های عرضه) در دسترس است.