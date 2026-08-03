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پلیس راهور هرمزگان محدودیتهای ترافیکی مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در بندرعباس را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس راهور هرمزگان گفت: این مراسم از روبروی امامزاده سید مظفر (ع) بندرعباس آغاز و در بلوار شهید چمران، مسیر کندرو ساحلی تا امامزاده شاه محمد تقی (ع) برگزار میشود.
سرهنگ حیدری افزود: محدودیتهای ترافیکی در مسیر رفت و برگشت بلوار شهید چمران از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه فردا سه شنبه تا پایان مراسم اعمال میشود.
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