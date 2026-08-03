



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد شفیعی در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایانه مرزی خسروی با حضور رییس ستاد مرکزی اربعین و استاندار کرمانشاه اظهار کرد: همدلی و انسجام میان اعضای ستاد اربعین و مجموعه‌های اجرایی استان، نتیجه مدیریت مستمر و حضور میدانی مسئولان در جریان عملیات اربعین است.

وی افزود: حضور مستمر استاندار کرمانشاه در شهرستان‌های قصرشیرین و سومار و نظارت مستقیم بر روند اجرای برنامه‌ها، زمینه ثبت حدود ۷۵۰ هزار تردد در این گذرگاه را در فضایی همراه با آرامش و اطمینان خاطر برای زائران فراهم کرده است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به روزهای پایانی موج بازگشت گفت: همه تمهیدات لازم در حوزه حمل‌ونقل، اسکان و خدمات مورد نیاز پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مختلف تا خروج آخرین زائر در منطقه حضور خواهند داشت.

شفیعی وضعیت امنیت جاده‌ها و مدیریت ترافیک را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: همکاری نیروهای انتظامی، پلیس راه، راهداری و تعامل مناسب با طرف عراقی موجب شده روند تردد بدون مشکل خاصی ادامه یابد.

وی با اشاره به تنها مورد مقطعی کمبود ناوگان حمل‌ونقل اظهار کرد: در یک بازه حدود ۳۵ دقیقه‌ای به دلیل افزایش تقاضا با کمبود اتوبوس مواجه شدیم که با تدبیر انجام شده، این مشکل به سرعت برطرف شد.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: هم‌اکنون ۴۰ دستگاه اتوبوس بین‌شهری به صورت آماده‌باش در منطقه مستقر هستند و ۲۳۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری نیز در چرخه جابه‌جایی زائران فعال‌اند.

شفیعی گفت: ۴۵ دستگاه از این اتوبوس‌ها به صورت رایگان در مسیر ۲.۵ کیلومتری پایانه منذریه عراق فعالیت دارند و تاکنون بیش از ۱۸ هزار تردد در این بخش ثبت شده است.

وی با قدردانی از همکاری استان‌های معین و شهرداری‌ها افزود: حضور مجموعه‌های مدیریت شهری و پشتیبانی استان‌های همکار، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات داشته است.



فرماندار قصرشیرین با اشاره به فعالیت مواکب تصریح کرد: خدمات ارائه شده تنها به پذیرایی محدود نیست و برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، مشاوره‌ای و رفاهی نیز برای زائران ارائه شده است. وی افزود: در تأمین آب، یخ و نان نیز کمبودی وجود نداشت و در مقاطعی که افزایش ناگهانی جمعیت موجب فشار مضاعف شد، با حضور مسئولان و اقدام سریع دستگاه‌ها، شرایط مدیریت شد.

شفیعی با اشاره به ارتقای شرایط این گذرگاه نسبت به سال گذشته گفت: سازمان راهداری و مجموعه مدیران استانی با استقرار مستمر در منطقه، نقش مهمی در تکمیل زیرساخت‌ها داشتند و اختصاص بخشی از ظرفیت‌ها به مرز سومار، خللی در روند فعالیت خسروی ایجاد نکرد.