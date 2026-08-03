به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه با حضور در کنار خانواده‌های دانش آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، خاطرات، روایت‌ها و ناگفته‌هایی از زندگی آنها را روایت می کند.

«ایران‌صدا» خدمات محتوایی ویژه اربعین را در قالب صفحه «ره نوا»، رایگان ارائه کرده است.

صفحه «ره نوا» گلچینی از کتاب‌های گویا، پادپخش‌های مذهبی و سخنرانی‌های آموزشی با موضوع اربعین را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

صفحه «ره نوا» از نشانی rahnava.iranseda.ir قابل دسترسی است.

«تاج و خون» دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و ساعت ۹ روز بعد بازپخش می‌شود.

این مجموعه با بهره‌گیری از اسناد و تصاویر آرشیوی، نقش قدرت‌های غربی در بروز بحران‌های کنونی جهان را بررسی می‌کند.

مستند «حمایت یمن از غزه» به‌زودی از شبکه پرس‌تی‌وی پخش می‌شود.

این مستند ضمن نمایش همبستگی مردمی با غزه، پیشرفت‌های نظامی و دفاعی یمن در سال‌های محاصره و جنگ را نیز بررسی می‌کند.