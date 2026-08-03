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مدیر کل انتقال خون گلستان گفت: وضعیت ذخایر خون استان گلستان مطلوب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛مدیر کل انتقال خون گلستان با اعلام این خبر در گفتگوی ویژه خبری گفت: به علت فرهنگ اهداء خون ذخایر گروههای خونی مختلف در استان گلستان مطلوب است.
فاطمه محمدی افزود: با توجه به اینکه انتقال خون کشور به صورت شبکه یک پارچه کشوری است برحسب نیاز بیمار در هر نقطه کشور به استانهای دیگر کمک میکنیم و امسال تا کنون دو هزار واحد خون برای شبکه کشوری تامین کردهایم.
وی گفت: در استان گلستان ۶ مرکز ثابت در شهرهای گرگان، گنبد کاووس، رامیان، بندرگز، کردکوی و علی آباد کتول وجود دارد و بقیه شهرها به صورت پایگاه سیار دورهای است.
مدیر کل انتقال خون استان گفت: روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد خون در استان گلستان اهدا میشود و بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد بین بیماران مختلف هموفیلی، تالاسمی، جراحی قلب، زایمان، نوزادان و عملهای جراحی مصرف میشود، چون مانند دارو در فرایند درمان لازم است.
محمدی گفت: گلستان یکی از ۴ استان تامین کننده پلاسمای مورد نیاز کشور است و به علت اینکه خون فرد به خودش بر میگردد هر فرد هفتهای دوبار میتواند پلاکت اهدا کند.
مدیر کل انتقال خون استان گفت: مرکز انتقال خون شهرستان کردکوی به صورت کانکسی است و با توجه به وجود بیمارستان قلب در کردکوی به دنبال این هستیم که مکانی در داخل شهر کردکوی ایجاد کنیم، اما هنوز موفق نشدهایم.
محمدی افزود: شهرستان کردکوی رکورد انتقال خون در گلستان را دارد و آقای جعفر حیدری با ۱۱۶ بار و خانم بی بی حشمت بالا جاده با ۴۸ بیشترین اهداء خون در استان را دارند.