به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛مدیر کل انتقال خون گلستان با اعلام این خبر در گفتگوی ویژه خبری گفت: به علت فرهنگ اهداء خون ذخایر گروه‌های خونی مختلف در استان گلستان مطلوب است.

فاطمه محمدی افزود: با توجه به اینکه انتقال خون کشور به صورت شبکه یک پارچه کشوری است برحسب نیاز بیمار در هر نقطه کشور به استان‌های دیگر کمک می‌کنیم و امسال تا کنون دو هزار واحد خون برای شبکه کشوری تامین کرده‌ایم.

وی گفت: در استان گلستان ۶ مرکز ثابت در شهر‌های گرگان، گنبد کاووس، رامیان، بندرگز، کردکوی و علی آباد کتول وجود دارد و بقیه شهر‌ها به صورت پایگاه سیار دوره‌ای است.

مدیر کل انتقال خون استان گفت: روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد خون در استان گلستان اهدا می‌شود و بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد بین بیماران مختلف هموفیلی، تالاسمی، جراحی قلب، زایمان، نوزادان و عمل‌های جراحی مصرف می‌شود، چون مانند دارو در فرایند درمان لازم است.

محمدی گفت: گلستان یکی از ۴ استان تامین کننده پلاسمای مورد نیاز کشور است و به علت اینکه خون فرد به خودش بر می‌گردد هر فرد هفته‌ای دوبار می‌تواند پلاکت اهدا کند.

مدیر کل انتقال خون استان گفت: مرکز انتقال خون شهرستان کردکوی به صورت کانکسی است و با توجه به وجود بیمارستان قلب در کردکوی به دنبال این هستیم که مکانی در داخل شهر کردکوی ایجاد کنیم، اما هنوز موفق نشده‌ایم.

محمدی افزود: شهرستان کردکوی رکورد انتقال خون در گلستان را دارد و آقای جعفر حیدری با ۱۱۶ بار و خانم بی بی حشمت بالا جاده با ۴۸ بیشترین اهداء خون در استان را دارند.