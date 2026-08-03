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انعکاس روایتهای مردمی از بزرگداشت رهبر شهید و اجتماعات شبانه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بسته روایت قدمهایی به یاد رهبر شهید و اجتماعات شبانه در استان اصفهان انعکاس داده شده است.
در این قسمت از بسته روایت تصاویری از قدمهای پیاده روی اربعین به یاد رهبر شهید تا برگزاری تجمعهای شبانه را ببینید.
شما هم میتوانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.
سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از همایش بزرگ پیاده روی اربعین و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.
تصاویر و محتوای ارسالی شما از خبر صداوسیمای اصفهان پخش میشود.