فقط ۳۰ درصد اهداف و برنامه پیش بینی شده استخراج سنگ آهن در منطقه سنگان خواف به دلیل محدودیت‌ها و موانع از ابتدای سال تاکنون، محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خواف،با اشاره این که بر اساس اهداف و برنامه‌ریزی باید ۲۵ تن سنگ‌آهن تا پایان سال در سنگان خواف استخراج شود افزود: مجتمع سنگ‌آهن سنگان در سال ۱۴۰۶ به ۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد و باید این میزان استخراج شود.

رضا طالبی، با بیان این که تامین پایدار خوراک، پیش‌نیاز تحقق اهداف تولید و توسعه زنجیره فولاد کشور است ادامه داد: لازمه دستیابی مجتمع سنگان خواف به اهداف خود در استخراج سنگ آهن رفع موانع و مشکلات و چالش‌های بخش معدن است.

وی اظهار کرد: برای آن که واحد‌های کنسانتره، گندله و فولاد با ظرفیت کامل تولید کنند، باید خوراک لازم (سنگ آهن) به میزان لازم استخراج شود در غیر این صورت توسعه این بخش با مشکل مواجه می‌شود.

طالبی افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، به‌ویژه کمبود مواد انفجاری برای استخراج (ناریه) و چالش‌های تامین سوخت، عملیات استخراج و تولید در مجتمع سنگ‌آهن سنگان بدون وقفه ادامه دارد و خوراک مورد نیاز کارخانه‌های فولادی منطقه در حال تامین است.

‌وی بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام‌شده، تمامی پیمانکاران استخراج در معادن مجتمع مشغول فعالیت هستند و سعی می‌کنیم هیچ‌گونه وقفه‌ای در عملیات استخراج و تولید ایجاد نشود.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: پایداری تولید در شرایط کنونی، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان، پیمانکاران و مجموعه مدیریتی مجتمع است و با وجود محدودیت‌های موجود، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی برای استمرار فعالیت معادن و تامین پایدار خوراک واحد‌های فرآوری و کارخانه‌های فولادی منطقه به کار گرفته شده است.

طالبی با تاکید بر نقش راهبردی مجتمع سنگ‌آهن سنگان در زنجیره فولاد کشور گفت: این مجتمع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه صنعت فولاد کشور با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه منابع، تمام توان خود را برای تداوم تولید، حفظ پایداری زنجیره تامین و پاسخگویی به نیاز صنایع فولادی کشور به کار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد که با عنایت به اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و تصمیماتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص بحران مواد انفجاری گرفته شد، این بحران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید در بخش معدن، هرچه سریع‌تر مرتفع شود.