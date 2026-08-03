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سهم بیش از ۱۵ درصدی مدرسه سازی ،سیستان و بلوچستان را در صدر جدول اجرای طرح های آموزشی کشور قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۳۶۴طرح آموزشی کشور از مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، تعداد ۳۶۱ طرح به این استان اختصاص یافته است که با سهم بیش از ۱۵ درصدی سیستان و بلوچستان را با فاصلهای قابل توجه در صدر جدول اجرای پروژههای آموزشی کشور قرار داده است.
میثم لکزایی افزود: در چارچوب اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تربیتی و با هدف ارتقای سرانه آموزشی در مناطق کمتر برخوردار طرح های تحویلی در مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ مجموعاً ۲ هزار و ۳۶۴طرح آموزشی در سطح کشور در دستور اجرا قرار گرفته است که از این تعداد ۳۶۱ طرح به استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.
وی افزود: اختصاص بیش از ۱۵ درصد از کل طرح های آموزشی کشور به سیستان و بلوچستان بیانگر نگاه ویژه دولت و خیرین به توسعه زیرساختهای آموزشی این استان و همچنین جایگاه راهبردی آن در اجرای نهضت ملی مدرسهسازی است جایگاهی که سیستان و بلوچستان را با فاصلهای چشمگیر نسبت به سایر استانها در رتبه نخست کشور قرار داده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این حجم از طرح های آموزشی بزرگترین سهم استانی در کشور محسوب میشود و نشاندهنده عزم جدی نظام برای رفع کمبود فضاهای آموزشی، توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان این استان است.
وی خاطرنشان کرد: تحویل این ۳۶۱ طرح نقش تعیینکنندهای در کاهش تراکم کلاسهای درس، حذف مدارس سنگی و کانکسی، افزایش سرانه آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تعلیم و تربیت خواهد داشت و زمینه بهرهمندی هزاران دانشآموز از فضاهای آموزشی استاندارد را فراهم میکند.