استان مرکزی با کسب چهار رتبه برتر در جمع برگزیدگان نهایی، بیشترین تعداد مقام برتر هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور که با حضور ۲۶۶ شرکت‌کننده از سراسر ایران در مشهد مقدس برگزار شد، استان مرکزی با کسب چهار رتبه برتر در جمع برگزیدگان نهایی، در کنار استان قم، بیشترین تعداد مقام‌های برتر این دوره را به خود اختصاص داد.

هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور، پس از چند روز رقابت فشرده میان کارگران، کارآفرینان و فعالان بخش تعاون از استان‌های مختلف، در مشهد مقدس و در جوار بارگاه نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به کار خود پایان داد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان در پنج رشته قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۳۰ برگزیده از ۱۸ استان کشور موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند.

بر اساس ارزیابی هیئت داوران، ۱۵ نفر در بخش خواهران و ۱۵ نفر در بخش برادران به‌عنوان نفرات برتر معرفی شدند. بررسی نتایج نهایی نشان می‌دهد که استان‌های قم و مرکزی هرکدام با چهار برگزیده، بیشترین تعداد رتبه‌های برتر این دوره را کسب کرده‌اند؛ موفقیتی که جایگاه استان مرکزی را در میان فعالان قرآنی جامعه کار و تولید کشور برجسته‌تر می‌کند.

همچنین استان‌های خراسان رضوی و قزوین با سه رتبه برتر، و استان‌های اصفهان و البرز با دو رتبه، در جمع استان‌های موفق این دوره قرار گرفتند. استان‌های فارس، مازندران، چهارمحال و بختیاری، یزد، ایلام، گیلان، اردبیل، تهران، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و همدان نیز هرکدام صاحب یک رتبه برتر شدند.

در آیین اختتامیه این دوره، با اهدای جوایز و لوح‌های تقدیر از برگزیدگان رشته‌های مختلف تجلیل شد. این مسابقات با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های قرآنی، تقویت انس کارگران و خانواده‌های آنان با کلام وحی، شبکه‌سازی فعالان قرآنی و گسترش اخلاق و معنویت در محیط‌های کار و تولید برگزار شد.