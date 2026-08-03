ضریح مختار ثقفی از بزرگان شیعه که برای خونخواهی حضرت امام حسین(ع) قیام کرد به همت هنرمندان خمینی شهری ساخته و در مسجد کوفه نصب و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هنرمندخمینی شهری سازنده ضریح گفت: ضریح مختار ثقفی به وسعت ۲۵ متر مربع ساخت و قلمزنی دارد که به سبک اسلیمی طراحی و پنج گل کتیبه ،۱۱۰ گل بته های ریز ،۷۲گل محمدی و همچنین گل پنج پر در آن قلم زنی برجسته شده است.

محمد مهدی عسگری فروشانی افزود: ستون ها و کتیبه های این ضریح از جنس نقره و قسمت های بالا از طلا و گلدان های مسی همراه با هنر میناکاری است.

وی گفت: قسمت های پایین هم گلدان های نقره و مس کار شده است.

این هنرمند خمینی شهری افزود: نخستین بار در ساخت ضریح و کتیبه، برای این کار از سبک چدنی و گل بته های ریز ملیله کاری استفاده شده است.

این هنرمند خمینی شهری تاکنون بیش از ۲۰ در،کتیبه و ضریح برای حرم های مطهر امامان معصوم (ع) طراحی کرده و ساخته است.

آرامگاه مختارثقفی، گوشه ای از حرم مسلم بن عقیل در مسجد کوفه قرار دارد که در دو قسمت ،ضریح مشخص است.