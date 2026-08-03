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مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بار سرمایشی کشور از اوج مصرف برق برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان و مصر بیشتر است؛ موضوعی که نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف در بخش ساختمان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمد اللهداد در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با موضوع بهرهوری انرژی و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها، با اشاره به اهمیت این تفاهمنامه اظهار کرد: در شرایط کنونی، یکی از مهمترین مسائل کشور، موضوع امنیت انرژی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی است و توسعه بهرهوری و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری کشور ایفا کند.
وی با اشاره به سهم بالای ساختمانها در مصرف انرژی افزود: تنها بار سرمایشی کشور از اوج مصرف برق برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان و مصر بیشتر است؛ موضوعی که نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف در بخش ساختمان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
لزوم توسعه تولید پراکنده انرژی در ساختمانها
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی بزرگ به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست، گفت: حرکت به سمت تولید پراکنده انرژی در ساختمانها، علاوه بر کاهش تلفات شبکه، موجب افزایش پایداری شبکه برق و تقویت الزامات پدافند غیرعامل میشود.
الهداد با اشاره به تجربه کشورهای همسایه تصریح کرد: در برخی کشورها بخش قابل توجهی از انرژی ساختمانها از طریق سامانههای خورشیدی تأمین میشود و این تجربه نشان میدهد که میتوان با بهرهگیری از ظرفیت پشتبام ساختمانها، وابستگی به شبکه سراسری را کاهش داد.
انرژی باید به یکی از شاخصهای اصلی طراحی ساختمان تبدیل شود
وی با انتقاد از کمرنگ بودن ملاحظات انرژی در طراحی ساختمانها گفت: ارزان بودن انرژی در سالهای گذشته موجب شده بهرهوری انرژی در فرآیند طراحی و ساخت ساختمانها جایگاه شایستهای نداشته باشد؛ در حالی که امروز لازم است این نگاه اصلاح شود و مدیریت مصرف انرژی به یکی از معیارهای اصلی ساختوساز تبدیل شود.
مدیرعامل توانیر افزود: همانگونه که نگهداری آسانسورها و برخی تجهیزات ساختمان به یک الزام تبدیل شده است، نگهداری و پایش دورهای تأسیسات برق و گاز نیز باید به یک رویه دائمی تبدیل شود.
ممیزی مستمر، راهکار کاهش مصرف و حوادث
اللهداد با اشاره به آمار حوادث برقگرفتگی در کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از حوادث برقگرفتگی در ساختمانها رخ میدهد و بسیاری از آنها با بازدیدهای دورهای، بررسی سیستم اتصال زمین، کنترل تجهیزات و رفع ایرادهای تأسیسات برقی قابل پیشگیری است.
وی تأکید کرد: ایجاد سازوکار الزامآور برای ممیزی مستمر مصرف انرژی و پایش وضعیت ایمنی تأسیسات برق و گاز ساختمانها، ضمن کاهش مصرف انرژی، به کاهش حوادث، افزایش ایمنی شهروندان و ارتقای تابآوری زیرساختهای کشور کمک خواهد کرد.
الهداد در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، زمینه استقرار نظام جامع پایش انرژی و ایمنی تأسیسات ساختمانها فراهم شود تا علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی، ایمنی و پایداری شبکههای برق و گاز نیز ارتقا یابد.