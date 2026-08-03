به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی اتتظامی استان ضمن تسلیت اربعین ابا عبدالله الحسین (ع) محدودیت‌های ترافیکی جاماندگان اربعین در ارومیه از ساعت ۱۵۰۰ عصر روز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. تقاطع مدنی_ مطهری به سمت میدان شهدا

۲. کلیه مسیر‌های منتهی به میدان شهدا

۳. ورودی‌های خرمشهر به سمت خیابان شهدا و همافر به خیابان شهدا و کلیه معابر منتهی به خیابان شهدا

۴. پارک ساعت به سمت سه راهی دخانیات

۵. سه راهی دخانیات به سمت میرزای شیرازی

۶. بزرگراه رجایی به سمت تقاطع غیر همسطح میرزای شیرازی

۷. خیابان میرزای شیرزای از سمت کوهنورد به سمت تقاطع غیر همسطح میرزای شیرازی

۸. کنار گذر تقاطع غیر همسطح شهیدان به سمت باغ رضوان

۹. سه راهی باغ رضوان به سمت داخل باغ رضوان

سرهنگ حاتم ابراهیمی از شهروندان درخواست کرد برای برگزاری با شکوهتر این مراسم با خادمین خود در انتظامی استان همکاری لازم را داشته و با صبر و شکیبایی بیشتر در صورت نیاز از مسیر‌های جایگزین برای رسیدن به مقصدشان استفاده نمایند.