معاون استاندار کرمان: با حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه اضطراری و تزریق ۲۲۰ لیتر بر ثانیه آب به شبکه شهر کرمان شرایط پایدار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در کارگروه پیگیری طرح‌های انتقال آب استان اعلام کرد: با تدبیر و همکاری بین‌دستگاهی، امسال از تنش آبی در مراکز شهرستان‌ها گذر شده و اکنون هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی طی ۲۷ روز کاری، ۱۲ حلقه چاه حفر و تجهیز و حدود ۲۲۰ لیتر بر ثانیه آب به شبکه آشامیدنی شهر کرمان تزریق شد، اما اکنون هفت حلقه از ۱۲ حلقه چاه اضطراری به علت بی نیازی از مدار بهره‌برداری خارج شده است.

به گفته وی خط انتقال آب خلیج فارس به کرمان باید تا پایان پاییز امسال به مخازن شهر کرمان برسد و آبرسانی از خط خلیج فارس به شهرستان‌های مجاور نیز تا پایان خرداد ۱۴۰۶ انجام شود تا در این شهر‌ها نیز با تنش آبی مواجه نشویم.