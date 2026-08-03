کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از واحد‌های تولیدی، گفت: حمایت از واحد‌های متأثر از جنگ باید در دستور کار همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و بانک‌ها نیز نقش حامی جدی تولید را ایفا کنند.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، برگزار شد.

در این نشست پرونده‌های متعددی در حوزه‌های صنعت و معدن شمال و جنوب استان، میراث فرهنگی و گردشگری، و جهاد کشاورزی شمال و جنوب کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی متأثر از جنگ باید در اولویت همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی باشد و تمامی ظرفیت‌ها برای حفظ تولید و اشتغال به کار گرفته شود.

وی افزود: بانک‌ها باید حامی جدی واحد‌های تولیدی باشند و در مسیر رفع موانع تولید، همکاری لازم را با فعالان اقتصادی داشته باشند