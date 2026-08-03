پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان قم از تمدید مهلت بهرهمندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به ابلاغ رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، از بخشودگی کامل جرایم تأخیر در پرداخت برخوردار خواهند شد.
محمد رضائی همچنین از تمدید مهلت تکمیل و ارسال جزئیات اطلاعات معاملات مربوط به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: مؤدیان میتوانند تا پایان روز ۲۵ مرداد، اطلاعات مورد نیاز را از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان ثبت و ارسال کنند.
وی از مؤدیان خواست با استفاده از فرصت ایجادشده، تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهند تا ضمن بهرهمندی از بخشودگی جرایم، از تبعات و هزینههای ناشی از تأخیر در انجام تعهدات مالیاتی جلوگیری شود.