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اجرای طرح «حامی» در ۳۶۱ مدرسه ابتدایی البرز

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» یا «حامی» در ۳۶۱ مدرسه استان البرز خبر داد؛ طرحی که با تمرکز بر درس‌های فارسی، ریاضی و علوم، با هدف جبران کاستی‌های یادگیری دانش‌آموزان اجرا می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۰۹:۲۴
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اجرای طرح «حامی» در ۳۶۱ مدرسه ابتدایی البرز

برچسب ها: طرح حامی ، دانش آموزان ابتدایی ، کلاس آموزشی
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