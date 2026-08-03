اجرای طرح «حامی» در ۳۶۱ مدرسه ابتدایی البرز

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» یا «حامی» در ۳۶۱ مدرسه استان البرز خبر داد؛ طرحی که با تمرکز بر درس‌های فارسی، ریاضی و علوم، با هدف جبران کاستی‌های یادگیری دانش‌آموزان اجرا می‌شود.