مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در این استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۸ هزار و ۶۹۷ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، عسگر قنبری گفت: فرآیند خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت با همکاری مطلوب مراکز خرید، کارخانجات آرد و شبکه تعاون روستایی استان و با برنامه‌ریزی دقیق برای تسریع در تحویل و ثبت محصول کشاورزان در حال انجام است.

وی گفت: مجموع گندم خریداری‌شده به ۱۸ هزار و ۶۹۷.۳ تن رسیده است که از این میزان، ۱۷ هزار و ۴۶۷.۶ تن در سامانه «سیفا» به ثبت نهایی رسیده و فرآیند ثبت مابقی محموله‌ها نیز در حال پیگیری است.

قنبری درخصوص مراکز پیشرو در خرید گندم استان گفت: «سیلوی شهید استکی» با ۴ هزار و ۵۴۳.۵ تن، بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است. همچنین «کارخانه والسی» با ۲ هزار و ۸۳۶.۹ تن، «تعاونی شهید رجایی الونی» با ۲ هزار و ۴۲۶ تن، «کارخانه خوشه زرین» با ۲ هزار و ۶۰ تن و «تعاونی ده‌صحرا» با ۲ هزار تن، به عنوان مراکز فعال در این طرح نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشارکت سایر مراکز در نقاط مختلف استان، افزود: سایر مراکز از جمله لردگان، نافج، زاگرس، مالخلیفه، هفشجان، امام‌قیس، دستگرد، سورشجان، جونقان، گهرو و اردل نیز با تمام ظرفیت در حال خرید و انتقال محصول از گندم‌کاران استان هستند.

وی با قدردانی از زحمات کشاورزان و عوامل اجرایی در شبکه تعاون روستایی و کارخانجات آرد، خاطرنشان کرد: طرح خرید تضمینی گندم یکی از راهبرد‌های اصلی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین امنیت غذایی پایدار است.

قنبری از تمامی گندم‌کاران استان خواست تا برای بهره‌مندی از مزایای قانونی، تسریع در ثبت اطلاعات و تسهیل در پرداخت مطالبات، محصول خود را صرفاً به مراکز مجاز خرید تضمینی تحویل دهند.