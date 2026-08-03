معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با حضور در مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب، ضمن بازدید از این مرکز با مدیرعامل آبفای مشهد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،امیرالله شمقدری،معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در این جلسه بر استفاده هرچه بیشتر از نظرات جامعه علمی و نخبگانی تاکید کرد و افزود: بنا به فرمایش حضرت علی علیه السلام، نباید به وضع موجود قانع باشیم و با شناسایی و رفع چالش‌های اساسی، در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز در این بازدید گفت: فرآیند تامین آب کلانشهر مشهد به سبب حضور میلیونی زائران حرم مطهر رضوی در پیک‌های مختلف مصرف با سایر نقاط کشور متفاوت است.

حسین اسماعیلیان با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته به صورت میانگین ۵۰ درصد آب مشهد از طریق سد‌ها تامین شده ولی در شرایط کنونی و با توجه به خشکسالی‌های پی در پی بیش از ۷۰ درصد آب از منابع زیر زمینی تامین می‌شود و این درحالی است که دشت مشهد یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور به لحاظ کسری آب سفره‌های زیرزمینی است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعددی جهت جبران بخشی از کمبود آب مشهد گفت: پروژه‌های کوتاه مدت همچون اجرای خط انتقال آب از غرب مشهد، حفر و جابه جایی چاه‌ها و اتصال چاه‌ها کشاورزی و سایر ارگان‌ها در حال انجام است و اجرای پروژه‌های میان مدت نظیر طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی، انتقال آب از سد شوریجه و انتقال آب از هزارمسجد جهت تکمیل نیازمند تخصیص اعتبار است.