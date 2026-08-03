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بازار فیزیکی هیدروکربوری بورس انرژی ایران امروز ۱۲ مرداد، آماده عرضه ۸۵ هزار و ۱۴۶ تن انواع فرآوردههای هیدروکربوری است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، از این میزان، ۳۲ هزار و ۶۴۶ تن در رینگ داخلی و ۵۲ هزار و ۵۰۰ تن در رینگ بینالملل عرضه میشود. همچنین حجم عرضههای بازار فیزیکی نسبت به روز معاملاتی قبل ۱۰ هزار تن افزایش یافته است.
در بازار برق نیز مجموعاً ۷۱۲ میلیون و ۷۵۲ هزار کیلوواتساعت برق عرضه خواهد شد که شامل ۶۸۴ میلیون و ۴۸۰ هزار کیلوواتساعت در تابلوی برق عادی، ۲۲ میلیون و ۳۲۰ هزار کیلوواتساعت در تابلوی برق سبز و ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار کیلوواتساعت در تابلوی برق آزاد است.