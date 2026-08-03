نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه،برای بررسی روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، از موکب «رشکان» ارومیه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه، در راستای بررسی روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، از موکب «رشکان» ارومیه بازدید کرد.

در این بازدید، نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن دیدار با خادمان و دست‌اندرکاران این موکب، از نزدیک در جریان اقدامات، برنامه‌های فرهنگی و نحوه پذیرایی و اسکان زائران قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی و خالصانه خادمان موکب رشکان، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را توفیقی بزرگ برشمرد و بر لزوم تداوم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی تا پایان ایام حضور زائران تاکید کرد.