سخنگوی دولت در دیدار با امام جمعه ایلام گفت: مردم ایران در آزمون روز‌های سخت نمره قبولی گرفتند و با همراهی، همدلی و انسجام از این مقطع عبور کردند؛ با وجود فشار‌های دشمن، حتی یک قلم کالای اساسی در کشور با کمبود مواجه نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت صبح امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: مردم ایران در آزمون روز‌های سخت نمره قبولی گرفتند و با همراهی، همدلی و انسجام از این مقطع با موفقیت عبور کردند.

وی افزود: در طول این مدت، بخش خصوصی اجازه نداد چرخه تولید متوقف شود و با وجود فشار‌های دشمن، حتی یک قلم کالای اساسی در فروشگاه‌های کشور دچار کمبود نشد.

مهاجرانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت، این همراهی و همدلی را در مسیر خدمت به مردم ارزشمند و اثرگذار دانست و با توجه به مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه انرژی، بر مدیریت مصرف و همکاری مردم تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به توفیق خدمت‌گزاری به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، این توفیق را از سر لطف خداوند نصیب ایران اسلامی دانست و امیدوار بود با همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد خدمت‌رسانی مطلوب به زائران باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این دیدار، اربعین را فصل آگاهی جامعه اسلامی دانست و گفت: میلیون‌ها زائر با حضور در این آیین، پیام قیام عاشورا را زنده نگه می‌دارند. این اجتماع عظیم، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و حمایت مردم از ارزش‌های اسلامی و انقلاب است.

وی افزود: رویکرد فرهنگی باید به عنوان یکی از محور‌های اصلی اربعین مورد توجه قرار گیرد. حرکت امام حسین (ع) یک حرکت فرهنگی بود و برای اثرگذاری پایدار آن، باید نگرش‌ها و برداشت‌های جامعه نسبت به این نهضت اصلاح شود.

کریمی‌تبار گفت: کار فرهنگی در اربعین می‌تواند آثار عمیقی در میان مردم داشته باشد و اثر آن در بسیاری از موارد از جنگ سخت دشمن بیشتر است. اربعین ظرفیت بزرگی برای جذب مردم به معارف اهل بیت (ع) و تقویت باور‌های دینی به شمار می‌رود.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: حضور در مراسم اربعین نباید تنها به یک حرکت احساسی محدود شود. مهم این است که زائر با معرفت بیشتری راهی کربلا شود و پس از بازگشت، در رفتار و نگاه او تغییر ایجاد شده باشد.

وی با اشاره به شرایط کشور در جنگ اخیر گفت: دولت از زمان آغاز جنگ، با جدیت وارد میدان شده و اقدامات آن برای مردم محسوس بوده است. آثار این جنگ تنها به منطقه محدود نمانده و پیامد‌های آن بر اقتصاد و مناسبات کشور‌های مختلف نیز تاثیر گذاشته است.

کریمی‌تبار اضافه کرد: با وجود فشار‌های دشمن، امنیت کشور برقرار است و امنیت روانی جامعه نیز حفظ شده است. ملت ایران با عبور از این مرحله دشوار، با امید بیشتری مسیر خود را ادامه می‌دهد و به لطف خداوند به پیروزی خواهد رسید.

«احمد کرمی »استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: از ابتدای ماه سفر تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند و روزانه ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران در حال بارگیری مسافر هستند.

وی افزود: انتخاب بیش از ۵۵ درصد زائران برای تردد از مرز مهران در موج رفت و بیش از ۶۰ درصد در موج بازگشت، نشان از جایگاه ویژه و بی‌نظیر مهران در میان زائران دارد.