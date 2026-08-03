مردم انقلابی و همیشه در صحنه مازندران در شب‌های حماسی با اراده پولادین خود در شب‌های حماسی حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم انقلابی و همیشه در صحنه مازندران در شب‌های حماسی با اراده پولادین خود در شب‌های حماسی حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان در این تجمع شبانه تاکیدکردند: حضور مداوم و پنج ماهه ملت ایران درخیابان و اتحاد و انسجام آنان، نشانه‌ی حمایت آنها از انقلاب اسلامی و ایستادگی دربرابر دشمنان است.

خروش خونخواهان امام شهید در مازندران پیامی روشن برای جهان داشت: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، پشتیبان نیرو‌های مسلح بوده و تا آخرین قطره خون پای آرمان‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

این تجمعات نشان داد که دشمن با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها و توطئه‌هایش، هرگز نمی‌تواند اراده پولادین مردم ایران را بشکند.