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مردم انقلابی و همیشه در صحنه مازندران در شبهای حماسی با اراده پولادین خود در شبهای حماسی حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم انقلابی و همیشه در صحنه مازندران در شبهای حماسی با اراده پولادین خود در شبهای حماسی حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند.
شرکت کنندگان در این تجمع شبانه تاکیدکردند: حضور مداوم و پنج ماهه ملت ایران درخیابان و اتحاد و انسجام آنان، نشانهی حمایت آنها از انقلاب اسلامی و ایستادگی دربرابر دشمنان است.
خروش خونخواهان امام شهید در مازندران پیامی روشن برای جهان داشت: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، پشتیبان نیروهای مسلح بوده و تا آخرین قطره خون پای آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادهاند.
این تجمعات نشان داد که دشمن با وجود تمام تناقضگوییها و توطئههایش، هرگز نمیتواند اراده پولادین مردم ایران را بشکند.