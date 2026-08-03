از امروز کمیته‌ها و نشست‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی کمیته اقتصادی مشترک ایران و پاکستان آغاز و روز چهارشنبه نیز با حضور وزیر صمت، تفاهمات بین ۲طرف، امضا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به تفویض اختیارات جدیدی که برای استانداران در نظر گرفته شده و همچنین مصوبات ستاد گذر مرزی کشور درباره الزاماتی که برای توسعه تجارت مرزی با پاکستان وجود دارد، لازم است تصمیمات و اقدامات انجام شده با طرف مقابل هماهنگ باشد.

مجیب حسنی افزود: مرز میرجاوه و مرز پیشین از مرز‌های دارای اولویت استان در حوزه توسعه تجارت مرزی با پاکستان هستند و تلاش خواهیم کرد با همگام‌سازی اقدامات، زمینه توزیع متوازن تجارت میان مرز‌های استان فراهم شود.

وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان به واسطه قرار داشتن در موقعیت خاص جغرافیایی شرایط ویژه‌ای از نظر نقش آفرینی در مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد بنابراین می‌توان از این استان به عنوان دروازه پاکستان برای دسترسی به کشور‌های خاورمیانه و اروپایی یاد کرد.