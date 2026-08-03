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نشست بررسی مسائل و مشکلات محله حسنآباد یزد در راستای صیانت از حقوق عامه، تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با شهروندان و پیگیری مطالبات مردمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد: نشست بررسی مسائل و مشکلات محله حسنآباد یزد در راستای صیانت از حقوق عامه، تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با شهروندان و پیگیری مطالبات مردمی برگزار شد و طی آن، مهمترین مسائل و چالشهای محله حسنآباد در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، بر پیگیری مستمر مطالبات مردمی، بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محله تأکید کردند.
همچنین در این جلسه، نقش مشارکت مردمی و ظرفیت معتمدان محلات در شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی، اولویتبندی مسائل و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات عمومی، بهعنوان یکی از ارکان تحقق مدیریت کارآمد محلهمحور مورد تأکید قرار گرفت.
برگزاری این نشست در چارچوب سیاستهای دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه و تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی، گامی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی شهروندان و تسریع در رفع مشکلات محلات کمبرخوردار ارزیابی شد.