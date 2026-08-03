ویژه برنامه تلویزیونی قافله خورشید هرشب به مدت ۶۰ دقیقه از شبکه کیش به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ویژه برنامه تلویزیونی قافله خورشید هرشب به مدت ۶۰دقیقه از ساعت ۲۰:۳۰ میهمان بینندگان شبکه کیش است.

ارتباط با موکب‌های اربعینی و تردد زائران اربعین حسینی در مرز‌های کشور، گزارش، گفتگوی کارشناسی، نماهنگ و خاطرات سفر اربعین، شاعر اربعینی از بخش‌های ویژه برنامه تلویزیونی قافله خورشید است.

مهدی غلامی تهیه کننده، سید جواد شبانی، سیدعلی حسینی و اکبر بروغنی کارگردان، حمید پورغلامحسینی صدابردار و احمد مرادی و قیصری تصویربرداران و عربان و خسروی مجریان ویژه برنامه تلویزیونی قافله خورشید است.