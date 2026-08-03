ساعت پایان خدمت‌رسانی به مشتریان روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، در همه شعب بانک‌های آبادان و خرمشهر ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده و ساعت خروج کارکنان ۱۱:۳۰ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیرو اطلاعیه استانداری خوزستان مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات در روز دوشنبه و دورکاری ادارات در روز چهارشنبه به دلیل هشدار سطح قرمز هواشناسی، افزایش دمای هوا، مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق و تداوم خدمت‌رسانی به عموم و بر اساس تصمیم کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان شیوه نامه فعالیت بانک ها اعلام شد.

روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، ساعت پایان خدمت‌رسانی به مشتریان در کلیه شعب بانک‌های استان ساعت ۱۱:۰۰ بوده و ساعت خروج کارکنان ۱۱:۳۰ خواهد بود.

روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، کلیه واحد‌های ستادی و شعب بانک‌های استان، به استثنای شعب نوبت کار و واحد‌های ستادی پشتیبان، تعطیل خواهند بود. واحد‌های شیفت مطابق برنامه ابلاغی هر بانک از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.

همچنین همه بانک‌ها موظفند در هر شهرستان، حداقل یک شعبه شیفت برای ارائه خدمات به مشتریان فعال داشته باشند.

از مشتریان درخواست می‌شود تا حد ممکن از خدمات غیرحضوری بانک‌ها استفاده کرده و صرفاً در صورت ضرورت به شعب شیفت مراجعه کنند.