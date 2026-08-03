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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از برگزاری نمایشگاه گروهی «افسانه هیرکانی» با هدف پاسداشت گونههای در معرض خطر انقراض جنگلهای هیرکانی و ایجاد پیوند میان هنر و محیطزیست در اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی در تشریح این خبر اظهار کرد: با هدف بازشناسی ارزشهای محیط زیستی و پاسداشت گونههای در خطر انقراض جنگلهای هیرکانی، نمایشگاه هنری و فرهنگی هیرکانی در شهر اردبیل برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت پیوند میان هنر و محیط زیست، افزود: اجرای این رویداد توسط محیط زیست استان اردبیل و با همکاری تشکلهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور برنامهریزی شده است که در این راستا حمایت هنرمندان از گونههای در معرض خطر هیرکانی میتواند تاثیر زیادی در افکار عمومی داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: در این نمایشگاه، تلاش شده تا روایتی نو از پیوند انسان و طبیعت شکل بگیرد؛ جایی که صدای درختان با نگاه هنرمندان و افسانههای کهن در هم میآمیزد.
سفیدی اضافه کرد:در این نمایشگاه آثار منتخب هنرمندان در سراسر ایران در رشتههای عکاسی، طراحی لباس، ویدئو آرت، موسیقی، هنرهای تجسمی و چیدمان به نمایش گذاشته میشود.
وی گفت: افتتاحیه این رویداد روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ساعت ۵ عصر در نگارخانه قوامالدین اردبیلی (مجتمع فرهنگی هنری فدک) بود، همچنین امروز نیز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب میزبان علاقمندان خواهیم بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل خاطرنشان کرد:امروزه یکی از مهمترین کارکردهای جنگلهای هیرکانی کارکرد فرهنگی و اجتماعی آن است.