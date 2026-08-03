مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از بازگشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از زائران اربعین حسینی از عراق به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از سفر ۴ هزار و ۹۹۵ زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون به عراق خبر داد و گفت: روند بازگشت زائران به استان نیز آغاز شده و تاکنون هزار و ۳۱۰ نفر به خراسان جنوبی بازگشته‌اند.

جلال زاده افزود: از ۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد سال جاری، تعداد ۴ هزار و ۹۹۵ زائر اربعین حسینی در قالب ۱۶۴ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان به پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

به گفته وی همزمان با پایان تدریجی سفر زائران، عملیات بازگشت نیز در حال انجام است و تاکنون هزار و ۳۱۰ نفر از زائران استان در قالب ۴۰ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به خراسان جنوبی بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به تداوم نظارت بر خدمات حمل‌ونقل زائران افزود: برای ارائه خدمات مطلوب، بازدید‌ها و نظارت‌های مستمر از سایت‌های فروش اینترنتی بلیت، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری و ناوگان فعال در طرح اربعین انجام می‌شود.

جلال‌زاده با اشاره به استقرار مستمر نیرو‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در پایانه مرزی مهران افزود: همکاران این اداره‌کل از آغاز اجرای طرح اربعین با حضور شبانه‌روزی در مرز مهران، ضمن راهنمایی و پاسخگویی به زائران، در هماهنگی اعزام و بازگشت، مدیریت ناوگان و ارائه خدمات لازم به زائران اربعین حسینی (ع) نقش‌آفرینی می‌کنند تا فرآیند جابه‌جایی زائران با نظم، ایمنی و سهولت بیشتری انجام شود.

وی رعایت نرخ‌های مصوب، ایمنی ناوگان، وضعیت فنی خودروها، بهداشت و کیفیت خدمات‌رسانی را از مهم‌ترین محور‌های نظارت کارشناسان این اداره‌کل عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: کارشناسان ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافربری، مبادی ورودی و خروجی استان به‌صورت مستمر بر روند اعزام و بازگشت زائران نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب یا امتناع از ارائه خدمات، موضوع از طریق کمیسیون‌های ذی‌ربط با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

جلال‌زاده از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ یا همکاران مستقر در پایانه‌های مسافربری و پایانه مرزی مهران اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.