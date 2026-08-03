به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی جوانی، اظهار کرد: پیگیریهای مستمر و جلسات متعدد، همت و تلاش دبیران هیئت قانون ساماندهی ثبت استان و تعامل با اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، منجر به صدور ۲۸ هزار سند مالکیت حدنگاری در راستای اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون ساماندهی، گفت: این قانون فرصتی برای تثبیت مالکیت و تحقق عدالت اجتماعی است که با تعامل بنیاد مسکن و بهرهگیری از کارشناسان متخصص هر دو دستگاه، فرآیند صدور اسناد تسهیل و امکان نظارت مستمر و عملیاتی شدن اهداف را فراهم کرد.
جوانی افزود: صدور این اسناد موجبات اجرای دقیق برنامهها و امنیت مردم را افزایش میدهد و زمینه برای سرمایهگذاری و توسعه پایدار این مناطق فراهم میشود.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم، تشکیل کمیته مشترک استانی، توسعه سامانههای الکترونیکی و اطلاعرسانی گسترده به مردم را از محورهای اصلی در پیشبرد اهداف تعیینشده برشمرد و تصریح کرد: تمرکز ما بر تسریع صدور اسناد مالکیت روستاها ادامه دارد.
پخش زنده
امروز: -