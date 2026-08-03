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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها در شمال کشور خبر داد و برای جنوب و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۰۹:۱۲
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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