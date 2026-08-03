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بیستودومین سوگواره شبیه خوانی پس از ۱۰ شب اجرای مجالس شبیهخوانی در آستان مقدس امامزاده عزیزالله شهر کیان به کار خود پایان داد و برترین گروههای تعزیهخوانی استان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این سوگواره، گروههای تعزیهخوانی از شهرها و روستاهای مختلف استان، مجالس شهادت حضرت عباس(ع)، حضرت علیاکبر(ع)، حضرت امام حسین(ع) و دیگر وقایع عاشورا را برای علاقهمندان اجرا کردند.
در آیین اختتامیه، از سه گروه برتر این دوره تجلیل شد و گروههای تعزیهخوانی شهرکرد، شوراب صغیر و شهر کیان به عنوان برگزیدگان بیستودومین سوگواره معرفی شدند.
تعزیه یا شبیهخوانی، از ماندگارترین هنرهای آیینی ایران، با روایت حماسه عاشورا، همچنان نقش مهمی در پاسداشت فرهنگ دینی، انتقال مفاهیم ایثار و شهادت و حفظ میراث فرهنگی و مذهبی کشور ایفا میکند.