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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی ۹ مرکز انتقال خون اصفهان در این روز میزبان اهداکنندگان خون است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و با هدف تأمین صد درصدی نیاز مراکز درمانی و بیماران به فرآوردههای خونی، مراکز انتقال خون استان اصفهان روز سهشنبه ۱۳ مردادماه فعال خواهند بود.
کیان دهرابپور افزود: با توجه به نیاز مستمر بیمارستانها به خون و فرآوردههای خونی، از اهداکنندگان استان، بدون توجه به گروه خونی، دعوت میشود با حضور در مراکز فعال خونگیری، انتقال خون را در خدمترسانی به بیماران یاری کنند.
وی گفت: مرکز خونگیری خواجو در شهر اصفهان روز اربعین از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خواهد بود و مراکز انتقال خون کاشان، نجفآباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ فعال هستند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود:مراکز خمینیشهر و زرینشهر نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و مرکز قهدریجان فلاورجان از ساعت ۸ صبح تا ۱۱:۳۰ آماده ارائه خدمات به مردم و اهداکنندگان خون خواهند بود.