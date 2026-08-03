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بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۱۲ مرداد میزبان عرضه ۵۰۳ هزار و ۴۲۸ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۶۱ هزار و ۷۳۹ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه میشود. ۱۹۱ هزار و ۷۰۰ تن سیمان، ۵۰ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر و ۱۹ هزار و ۸۳۹ تن قیر از محصولات عرضه شده در این تالار است.
۱۶۱ هزار و ۴۵۰ تن محصول شامل ۱۵۸ هزار و ۱۴۵ تن بلوم و بیلت و ورق فولادی و ۳ هزار و ۳۰۵ تن مس در تالار صنعتی عرضه میشود.
همچنین در تالار فرعی ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن محصول عرضه میشود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز میزبان عرضه ۴۶ هزار و ۹۹ تن محصول شامل ۱۸ هزار و ۹۱۳ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار و ۴۵۰ تن قیر، ۸ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآوردههای نفتی، یک هزار و ۸۰۰ تن مواد شیمیایی ویک هزار و ۱۶۹ تن روغن است.
تالار حراج همزمان میزبان عرضه ۷ هزار و ۳۶۱ تن محصول شامل ۵ هزار و ۷۵۰ تن آلومینیوم، ۹۱ تن تیشو و ۷۰۰ تن مواد پلیمری است.
۸۰ تن مولیبدن هم در تالار حراج باز عرضه میشود.