به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۶۱ هزار و ۷۳۹ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. ۱۹۱ هزار و ۷۰۰ تن سیمان، ۵۰ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر و ۱۹ هزار و ۸۳۹ تن قیر از محصولات عرضه شده در این تالار است.

۱۶۱ هزار و ۴۵۰ تن محصول شامل ۱۵۸ هزار و ۱۴۵ تن بلوم و بیلت و ورق فولادی و ۳ هزار و ۳۰۵ تن مس در تالار صنعتی عرضه می‌شود.

همچنین در تالار فرعی ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن محصول عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۴۶ هزار و ۹۹ تن محصول شامل ۱۸ هزار و ۹۱۳ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار و ۴۵۰ تن قیر، ۸ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده‌های نفتی، یک هزار و ۸۰۰ تن مواد شیمیایی ویک هزار و ۱۶۹ تن روغن است.

تالار حراج همزمان میزبان عرضه ۷ هزار و ۳۶۱ تن محصول شامل ۵ هزار و ۷۵۰ تن آلومینیوم، ۹۱ تن تیشو و ۷۰۰ تن مواد پلیمری است.

۸۰ تن مولیبدن هم در تالار حراج باز عرضه می‌شود.