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استاندار گیلان با حضور در خانه تاریخی آیتالله حجتی در محله ساغریسازان رشت، بر ضرورت حفظ اصالت معماری و بهرهگیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در بازدید از خانه تاریخی آیتالله حجتی در محله ساغریسازان رشت، با اشاره به جایگاه بناهای تاریخی در حفظ هویت فرهنگی شهرها، گفت: خانههای تاریخی بخشی از حافظه فرهنگی و شناسنامه معماری گیلان هستند و احیای آنها باید با رعایت اصول فنی و حفظ ویژگیهای اصیل معماری انجام شود.
وی افزود: مرمت بناهای تاریخی زمانی اثربخش خواهد بود که پس از احیا، به فضاهایی قابل استفاده برای مردم تبدیل شوند و بتوانند میزبان رویدادهای فرهنگی، آموزشی، هنری و فعالیتهای خلاقانه باشند.
استاندار گیلان با بیان اینکه خانه تاریخی آیتالله حجتی ظرفیت تبدیل شدن به یک مجموعه فرهنگی اثرگذار را دارد، گفت: بهرهبرداری مناسب از این بنا میتواند علاوه بر صیانت از میراث تاریخی رشت، زمینه حضور بیشتر شهروندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی را فراهم کند.
هادی حقشناس بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، متولیان طرح و بخش خصوصی برای تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه تأکید کرد و افزود: احیای بناهای تاریخی و بازگرداندن آنها به چرخه فرهنگی شهر، سبب تقویت هویت شهری و توسعه فرهنگی استان میشود.
در این بازدید، مجریان طرح گزارشی از آخرین وضعیت عملیات مرمت خانه تاریخی آیتالله حجتی ارائه و اعلام کردند مراحل مختلف مرمت این بنا با رعایت ضوابط فنی و اصول حفاظت از معماری تاریخی در حال انجام است و پیشبینی میشود عملیات اجرایی این طرح در ۲ ماه آینده به پایان برسد.