به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با اعزام ۱۴ کشتی‌گیر و کسب ۶ نشان رنگارنگ، در پایان مسابقات عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. همچنین تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان که با ۲۱ کشتی‌گیر در این رقابت‌ها حاضر شده بود، در جایگاه سوم تیمی این رقابت‌ها ایستاد.

برای تیم منتخب کشتی آزاد، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم به نشان طلا، علی یحیی پور در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی کرمپور در وزن ۷۴ کیلوگرم و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به نشان نقره، ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم و محمدرضا لطفی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

در کشتی فرنگی نیز، حسین بیژنی در وزن ۵۵ کیلوگرم به نشان طلا، احمدرضا محسن نژاد در وزن ۷۲ کیلوگرم و کامران بک پیکری در وزن ۸۷ کیلوگرم به نشان نقره، ابوالفضل رسولی در وزن ۸۲ کیلوگرم و امیررضا اکبری در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب نشان برنز شدند.

در مجموع، اعزام ۳۵ کشتی‌گیر در دو رشته آزاد و فرنگی به این رقابت‌ها، با هدف کسب تجربه و میدان دادن به افراد جوان و مستعد انجام شد و در نهایت، مهم‌ترین دستاورد این حضور، شناسایی و محک جدی استعداد‌های آینده و تقویت پشتوانه‌های تیم‌های ملی بود.