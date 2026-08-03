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بارش باران روز پنج شنبه در مناطق کوهستانی شرق مازندران بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در بازدید از مناطق متاثر از سیلاب در گلوگاه گفت: بارش ۷۰ میلی متر باران روز پنج شنبه در مناطق کوهستانی هزار جریب مرکز و شرق مازندران بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.
محمدی افزود: جاری شدن سیل در مناطق کوهستانی هزار جریب، به سه روستای آغوزدره، دهی و لتکومه بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان خسارت به بخشهای کشاورزی و جاده وارد کرده است.
او ادامه داد: حسب دستور استاندار مازندران ارزیابی و بررسی مقدار آسیبهای وارده به زیر ساختهای منطقه به فرماندار شهرستان ابلاغ شد.
در این بازدید میدانی فرماندار و بخشدار مرکزی گلوگاه با همراهی گروههای ارزیابی متشکل از راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب روستائی و بنیاد مسکن حضور داشتند.