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امسال بیش از ۱۶ هزار و ۲۰۰ تن محصول از باغات استان تولید و روانه بازار مصرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،معاون مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان با بهرهمندی از اقلیم گرمسیری و نیمهگرمسیری بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات باغی خاص در کشور شناخته میشود، در این میان انبه بهعنوان یکی از مهمترین محصولات باغی مناطق جنوبی این خطه جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی، اشتغالزایی و امنیت غذایی منطقه ایفا میکند.
مصیب سیاسر گفت: در این راستا بیش از یکهزار و ۶۰۰ هکتار از باغهای میوه سیستان و بلوچستان به کشت انبه اختصاص یافته که از این میزان یکهزار و ۲۵۰ هکتار آن بارور و در حال تولید است و بقیه نیز در مراحل اولیه رشد و توسعه قرار دارد.
وی ادامه داد: شهرستانهای قصرقند، راسک، نیکشهر، دشتیاری، چابهار و سرباز از مهمترین مناطق کشت و تولید انبه در استان به شمار میروند.