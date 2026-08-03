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آیین سوگواری اربعین سید الشهدا در دو شب متوالی در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این مراسم معنوی ، امشب و در شب اربعین حسینی با سخنرانی اساتید برجسته حوزه و مرثیهسرایی ذاکران اهلبیت در شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ برگزار می شود.
شامگاه امشب ، دوشنبه ۱۲ مرداد، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا حدائق ، سخنرانی و محمد نائل مداحی می کنند.
فردا شب و در شام اربعین حسینی، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء، حجتالاسلام والمسلمین عادل حاجیپور سخنرانی می کند و علیاکبر افخمی مرثیه خوان این مراسم خواهد بود.
پیاده روی عزاداران و جاماندگان حسینی هم فردا از میدان امام حسین شیراز آغاز می شود و عاشقان سید الشهدا پس از رسیدن به حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام ، در این مکان مقدس عزاداری خواهند کرد.