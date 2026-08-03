جاده نجف تا کربلا این روزها تنها مسیر رسیدن به حرم نیست؛ راهی است از جنس همدلی، خدمت و قدم‌هایی که دل را به قرارحسین(ع) نزدیک‌تر می‌کند. خبرنگار صدا و سیمای زنجان، روایتگر این دلدادگی در طریق‌الحسین است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛جاده نجف تا کربلا، این روز‌ها مسیر بزرگ همدلی است؛در مسیر اربعین، مرز‌های ملیت و زبان رنگ می‌بازند و میلیون‌ها عاشق زیر پرچم «الحسین یجمعنا» هم‌سفر شده‌اند.

از موکب‌داران خادم تا زائران پیاده، همه با ندای «یالثارات الحسین»، تصویری تماشایی از وحدت و وفاداری به راه سرخ عاشورا را رقم زده‌اند.

۳۵ موکب استان از دهم ماه صفر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که ۳۰ موکب در عراق، دو موکب در داخل استان و دو موکب نیز در مرز‌های خسروی و مهران به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کنند.