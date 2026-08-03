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رهبر شهید ایران، نامی زنده در مسیر عاشقی

در مسیر پرشور اربعین نام و یاد رهبر شهید مقاومت همچنان در دل زائران حسینی زنده است رهبری که صدایش برای بسیاری پیام آور عزت، امید و ایستادگی بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۰۹:۰۳
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برچسب ها: اربعین ، زائران اربعین ، پیاده‌روی اربعین
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