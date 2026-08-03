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خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت لحظاتی پیش وارد ایلام شد و قرار است از زیرساختهای مرزهای مهران و چیلات بازدید و در نشست ستاد اربعین حضور یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت لحظاتی پیش با استقبال مسئولان استانی وارد ایلام شد.
این سفر در حالی انجام میشود که ایام اربعین حسینی و موج عظیم تردد زائران از مرزهای استان، ضرورت بازدید میدانی از زیرساختهای مرزی را دوچندان کرده است.
سخنگوی دولت در این سفر، از زیرساختهای مرز بینالمللی مهران و مرز چیلات دهلران بازدید خواهد کرد تا از نزدیک در جریان آخرین تمهیدات و اقدامات انجامشده برای میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.
شرکت در نشست ستاد اربعین در مهران و بررسی روند خدماترسانی به زائران، از دیگر برنامههای سفر سخنگوی دولت به ایلام است.