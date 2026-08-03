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برنامههای حرم مطهر رضوی درشب و روز اربعین حسینی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، گفت: برنامههای شب اربعین، ساعت ۱۹:۴۵ دوشنبه، ۱۲ مرداد ماه، با تلاوت قرآن و زیارت امینالله در رواق امام خمینی (ره) آغاز میشود و پس از آن، حجتالاسلام علی علیزاده به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. این برنامه پس از مداحی و مرثیهسرایی و با قرائت زیارت وارث به پایان خواهد رسید.
حجتالاسلام والمسلمین مسلم هوشنگی افزود:ساعت ۹:۱۰ صبح سهشنبه، ۱۳ مرداد ماه و مصادف با اربعین حسینی نیز ویژهبرنامه دلدادگان حسینی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر، با تلاوت قرآن کریم آغاز میشود و پس از همخوانی و مرثیهسرایی، زیارت اربعین توسط علی کارگر، از ذاکران اهل بیت (ع)، قرائت میشود. پس از آن، آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. این برنامه با نوحهخوانی و مرثیهسرایی تا اذان ظهر ادامه خواهد داشت و پس از اقامه نماز ظهر و عصر نیز قرائت مجدد زیارت اربعین و مرثیهسرایی برگزار میشود.
هوشنگی گفت: در شام اربعین حسینی نیز برنامه رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر با تلاوت قرآن کریم و قرائت زیارت امینالله آغاز میشود و در ادامه حجتالاسلام محمدجواد نظافت به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. این برنامه نیز با مداحی و مرثیهسرایی ذاکران اهل بیت (ع) در ساعت ۲۲ به پایان میرسد