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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد: امسال در حدود ۵۹ مراسم پیاده روی جاماندگان در استان شناسایی شده که حدود ۲۶ مراسم شهری و ۳۳ مراسم روستایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام صداقت گفت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی امسال هم باشکوهتر از هر سال برگزار میشود.
وی افزود: امسال در حدود ۵۹ مراسم در استان شناسایی شده که حدود ۲۶ مراسم شهری و ۳۳ مراسم روستایی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: در یزد ۴ پیاده روی جاماندگان برگزار میشود ساعت ۵ و سی دقیقه صبح از پارک کوهستان به سمت شهرستان تفت، ساعت ۸ و سی صبح از میدان امام حسین به سمت گزار شهدای گمنام نجف آباد و ساعت ۱۶ دو مراسم یکی از امامزاده جعفر (ع) به سمت امامزاده سید جعفر و دیگری ساعت ۱۶ از گلزار شهدای ابرندآباد به سمت امامزاده سید جعفر محمد برگزار میشود.