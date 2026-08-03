به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دبیر ستاد اربعین کرامت رضوی کشور در ملکان گفت: این موکب در عمدتا در مسیر‌های موصلاتی و مرزهادرشرق و غرب کشور برپا شده است.

احمد میرزازاده افزود: پنج هزار نفر خادمیار در کشور مشغول پذیرایی از زائران اربعین حسینی هستند.

وی گفت: در این مواکب صبحانه، نهار، شام و میان وعده چای، شربت و میوه به زائران اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین داده می‌شود.

دبیر ستاد اربعین کرامت رضوی افزود: در ورودی و خروجی استان آذربایجان شرقی هم موکبها مشغول پذیرایی از زائرین هستند.