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دبیر ستاد اربعین کرامت رضوی خبر داد: ۶۰ موکب در ۱۷ استان به همّت خادمیاران رضوی برای پذیرایی از زائران اربعین در کشور دایر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دبیر ستاد اربعین کرامت رضوی کشور در ملکان گفت: این موکب در عمدتا در مسیرهای موصلاتی و مرزهادرشرق و غرب کشور برپا شده است.
احمد میرزازاده افزود: پنج هزار نفر خادمیار در کشور مشغول پذیرایی از زائران اربعین حسینی هستند.
وی گفت: در این مواکب صبحانه، نهار، شام و میان وعده چای، شربت و میوه به زائران اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین داده میشود.
دبیر ستاد اربعین کرامت رضوی افزود: در ورودی و خروجی استان آذربایجان شرقی هم موکبها مشغول پذیرایی از زائرین هستند.