بیمارستان فوق‌تخصصی شهید فکوری در شهرستان جویبار، با تجهیز به جدیدترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های تشخیصی و جراحی چشم‌پزشکی، گامی بلند در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جدیدترین دستگاه تشخیصی چشم پزشکی همراه با سه اتاق عمل مجهز جراحی چشم در بیمارستان فوق تخصصی شهید فکوری جویبار نصب و راه‌اندازی شد.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی شهید فکوری جویبار گفت: با بهره‌برداری از این تجهیزات پیشرفته، امکان تشخیص دقیق بیماری‌های چشم، انجام جراحی‌های تخصصی و عمل‌های پیوند چشم در این مرکز درمانی فراهم شده است.

رمضان فکوری افزود: هدف از راه‌اندازی این بخش، ارائه خدمات تخصصی‌تر به بیماران و کاهش نیاز مراجعه مردم به مراکز درمانی در استان است.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی شهید فکوری جویبار همچنین با اشاره به فعالیت ۱۷۰ پزشک متخصص در این مرکز گفت: پزشکان متخصص در بخش‌های مختلف از جمله قلب، اعصاب و روان، زنان و زایمان، ارتوپدی، فیزیوتراپی و دیگر حوزه‌های درمانی به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.

بیمارستان فوق تخصصی شهید فکوری جویبار از سال ۱۳۹۹ با ۲۱۱ تخت شامل بخش‌های ویژه، جراحی قلب باز، مراقبت‌های ویژه، جراحی‌های تخصصی، داخلی، عفونی، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، ریه، گوارش، ارتوپدی و دیگر بخش‌های درمانی فعالیت خود را آغاز کرده است.