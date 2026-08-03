ساماندهی معادن شن و ماسه با همکاری دستگاههای مسئول آغاز میشود
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار از آغاز ساماندهی معادن شن و ماسه با همکاری دستگاههای متولی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار از آغاز ساماندهی معادن شن و ماسه با همکاری دستگاههای متولی خبر داد و با تأکید بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: با برداشتهای غیرمجاز از معادن شن و ماسه برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
میلاد محمدپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار، در نشستی با حضور مسئولان ادارات منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و حفاظت محیط زیست، بر ضرورت ساماندهی معادن شن و ماسه و تشدید نظارت بر فعالیت این معادن تأکید کرد.
وی با انتقاد از وضعیت برداشت شن و ماسه در برخی مناطق اظهار داشت: منابع طبیعی و محیط زیست نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک، کاهش آلایندگی، کنترل ریزگردها و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلابهای فصلی دارند و برداشتهای غیرمجاز از معادن شن و ماسه، علاوه بر برهم زدن چرخه طبیعی، میتواند خسارات جبرانناپذیری به محیط زیست وارد کند.
محمدپور افزود: در این نشست، دستورات لازم برای ساماندهی وضعیت معادن، تشدید نظارت بر فعالیت بهرهبرداران و اجرای دقیق قوانین صادر شد و بر رعایت اصل تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر قانون تأکید شد.
دادستان انار با اشاره به وظایف قانونی دستگاههای متولی تصریح کرد: دارندگان مجوزهایی که به دلیل شرایط کشور موفق به تمدید پروانههای خود نشدهاند، باید در مهلت تعیینشده نسبت به تعیین تکلیف مجوزهای مربوط اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری نیروی انتظامی، از هرگونه برداشت غیرمجاز از معادن جلوگیری خواهد شد و تجهیزات و ماشینآلات مورد استفاده در این تخلفات توقیف و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل میشود.
دادستان انار در پایان با تأکید بر استمرار نظارت بر اجرای مصوبات، از دستگاههای مسئول خواست گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه به دادستانی ارائه کنند تا روند اجرای قوانین و ساماندهی معادن به صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.