مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: پنج وزنه‌بردار از این استان با قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان، جواز حضور در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ع️وض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: با اعلام فهرست نهایی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران برای حضور در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، پنج ورزشکار از استان اردبیل در ترکیب تیم‌های ملی کشور قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: وزنه‌برداران اردبیلی به همراه دیگر ملی پوشان در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که از ۱۷ تا ۲۴ مردادماه امسال به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: بر همین اساس در بخش بانوان به دعوت سیده الهام حسینی سرمربی تیم ملی، مهسا بهشتی در رده سنی نوجوانان در دسته ۷۷+ کیلوگرم و در رده سنی جوانان در دسته ۸۶ کیلوگرم به روی تخته خواهد رفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل اضافه کرد: همچنین در رده سنی جوانان رویا نوری‌نژاد در دسته ۸۶+ کیلوگرم دیگر نماینده استان اردبیل در ترکیب تیم ملی بانوان خواهد بود.

نخست ادامه داد: در بخش آقایان نیز به دعوت سهراب مرادی سرمربی تیم ملی، محمدامین دادوند وزنه‌بردار شهرستان مشگین‌شهر در هر ۲ رده سنی نوجوانان و جوانان و در دسته ۸۵ کیلوگرم به رقابت خواهد پرداخت.

وی افزود: همچنین طا‌ها نوجوان در دسته ۹۵+ کیلوگرم نوجوانان و ۱۱۰+ کیلوگرم جوانان و طا‌ها نعمتی‌مقدم نیز در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم جوانان، دیگر نمایندگان استان اردبیل در این رقابت‌های آسیایی هستند.

وی با بیان اینکه طا‌ها نوجوان و رویا نوری‌نژاد برای نخستین بار حضور در یک رویداد رسمی و بین‌المللی را تجربه می‌کنند، گفت: امیدواریم این امر آغاز فصل تازه‌ای از افتخارآفرینی این ۲ ورزشکار آینده‌دار در عرصه‌های جهانی باشد.