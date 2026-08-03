به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المیادین، دکتر محمد طاهر پزشک کودکان غزه گفت: غزه کربلای زمانه عرصه ما و مرتبط با قضیه امام حسین (ع) است. من فریاد و ندای اهل غزه را می‌شنوم که آیا یاری گری هست که ما را یاری کند؟ شما این ندای مشهور امام حسین (ع) را می‌شناسید که در این زمانه از سوی مرم غزه تکرار می‌شود. آنها فداکاری کردند و در راه و مسیر امام حسین (ع) و کربلا جهاد و مبارزه کردند. من هر سال به کربلا می‌آیم و موکب‌های عزاداری را که بر سینه می‌زنند می‌بینم.

وی در ادامه گفت: هماهنگی و انسجام آنها روز به روز بیشتر می‌شود و انسان درک می‌کند که اهمیت قضیه امام حسین (ع) در این عصر چیست. زیرا ما امروزه در فضایی زندگی می‌کنیم که باید از میان پیش پا افتاده‌ها و ارزش‌های والا یکی را انتخاب کنیم و این همان گزینه‌ای است که پیش روی ما قرار دارد آیا ما زیارت کربلا و زیارت امام حسین (ع) را به‌عنوان یک جسم و پیکر انجام می‌دهیم، یا اینکه با روح و جان و با تمام معنا به زیارت می‌رویم؟ ان شاء الله که در تمامی معنای این کلمه، بر راه و روش امام حسین (ع) گام برمی داریم و به خواست خدا توفیق از آن ما و همه ملت‌های مبارز و مجاهد خواهد بود.