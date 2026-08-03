در آستانه اربعین حسینی، با افزایش تردد زائران در مسیر رفت و برگشت و به‌ویژه به دلیل گرمای شدید، ستاد مرکزی اربعین با محوریت کمیته بهداشت و درمان، برنامه‌های ویژه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌ها، تقویت اورژانس و آماده‌سازی ظرفیت‌های درمانی در مرز‌های شش‌گانه تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی شریفان دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین در برنامه روی خط خبر گفت: امسال نیز با هدف حفاظت از سلامت زائران، در قالب تمهیدات منسجم در مرز‌های زمینی و پایانه‌ها پیگیری می‌شود. آقای علی شریفان، دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن اشاره به آمار تردد زائران، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه، تعداد زائرانی که به سمت خروج از کشور تردد کرده‌اند ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر بوده، گفت: همچنین تا این زمان یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند؛ یعنی تقریباً نصف جمعیت این همایش عظیم و کم‌نظیر در سطح دنیا، در حال بازگشت است.

شریفان با اشاره به اینکه شرایط اقلیمی گرم و خشک و نیز تجمع انسانی می‌تواند زمینه‌ساز تشدید برخی بیماری‌های زمینه‌ای شود، توضیح داد: به همین دلیل، کمیته بهداشت و درمان با مشارکت دستگاه‌های مختلف، فعالیت خود را در سه حوزه بهداشت، اورژانس (۱۱۵) و درمان در مرز‌های شش‌گانه تقویت کرده است. به گفته او، این مرز‌ها شامل چذابه، شلمچه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین است که در چند استان درگیر عملیات هستند.

خدمات درمانی و ظرفیت‌سازی در مرز‌ها

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین، یکی از دغدغه‌های اصلی را مدیریت بازگشت زائران در چند روز آینده دانست و گفت: از آنجا که بخش مهمی از زائران طی مدت کوتاهی به کشور بازمی‌گردند، تمهیدات ویژه‌ای برای میزبانی حجم قابل توجه جمعیت در چند نقطه بحرانی پیش‌بینی شده است.

وی از ساخت ساختمان‌های فوریت پزشکی در پایانه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های درمانی خبر داد و افزود: این مجموعه‌ها با ظرفیت حدود ۸۰ تخت اتاق سرد در هر پایانه، آمادگی لازم را برای رسیدگی به موارد ضروری فراهم می‌کنند. همچنین، به منظور مدیریت شرایط سخت انتقال خون در زمان شلوغی، رزرو خون به مدت ۱۴ روز در استان‌های درگیر پیش‌بینی شده است.

شریفان در ادامه، از تعدیل و پیش‌بینی سهمیه دارو متناسب با جمعیت زائران در استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و تاکید کرد که در این بازه، نیاز دارویی باید متناسب با حجم مصرف تنظیم شود.

تقویت ناوگان اورژانس و خدمات ویژه انتقال

وی همچنین به افزایش ظرفیت عملیاتی اورژانس اشاره کرد: ناوگان آمبولانسی با برنامه شیفت‌بندی تقویت شده و بخشی از آمبولانس‌ها از سراسر کشور برای استقرار در مرز‌ها منتقل می‌شوند. به گفته او، تعداد آمبولانس‌های موجود در مرز‌ها از ۶۶۰ دستگاه با اضافه شدن ۱۸۰ آمبولانس به ۸۴۰ آمبولانس ارتقا یافته است.

همچنین ۴۲ اتوبوس آمبولانس که امکان خدمات درمانی و اتاق سرد و بیمارستان سیار را دارند، در نقاط عملیاتی مستقر شده‌اند و ۱۲ بالگرد اورژانس نیز برای پوشش سریع‌تر موارد حیاتی به کار گرفته شده‌اند. شریفان اضافه کرد: تاکنون ۶ پرواز با بالگرد انجام شده و حتی یک هواپیمای بال ثابت اورژانس نیز امروز صبح مستقر شده و بیماران نیازمند به تهران منتقل شده‌اند.

موارد رسیدگی‌شده و علت‌های شایع

طبق گفته دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین، در حوزه خدمات درمانی تاکنون ۱۱۱ هزار مورد خدمت درمانی ثبت شده است؛ بخشی از این موارد به صورت سرپایی بوده و حدود ۱۰ هزار مورد نیازمند انتقال و آمبولانس بوده‌اند. وی گرمازدگی و تشدید بیماری‌های زمینه‌ای به دلیل گرما را شایع‌ترین علت‌ها عنوان کرد.

به گفته او، گرما و ازدحام همراه با استرس، به‌هم خوردن خواب و اختلال در رژیم غذایی و گاهی فراموشی مصرف دارو می‌تواند بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی را تشدید کند. شریفان در عین حال تاکید کرد که با وجود دمای بالا، تا کنون حتی یک مورد فوت ناشی از گرمازدگی گزارش نشده است.

توصیه‌های اصلی برای زائران: مدیریت زمان و تغذیه مناسب

در بخش پایانی گفت‌و‌گو، شریفان مهم‌ترین راهکار کاهش خطرات را مدیریت زمان سفر دانست و گفت: استفاده از ساعات خنک شبانه‌روز، حرکت بدون عجله و رعایت برنامه سفر می‌تواند هم جلوی تشدید گرمازدگی و بیماری‌های زمینه‌ای را بگیرد و هم از حوادث ترافیکی جلوگیری کند.

وی همچنین بر مصرف مکرر مایعات تاکید کرد، اما گفت: صرف نوشیدن آب خالص کافی نیست، چون با تعریق بخشی از الکترولیت‌های بدن

از جمله سدیم و پتاسیم کاهش می‌یابد؛ بنابراین توصیه می‌شود در کنار آب، از میوه‌ها و خوراکی‌های دارای الکترولیت مانند مویز و انجیر خشک (به مقدار متناسب و در حد نیاز) استفاده شود.

نظارت بر موکب‌ها و سلامت محیط و غذا



شریفان در پاسخ به پرسش درباره اقدامات نظارتی، گفت: از مجموع حدود ۳۰۰۰ موکب فعال در مسیر اربعین، ۶۳ موکب درمانی وجود دارد و حدود ۴۰۰ موکب خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند؛ از جمله توزیع اقلام پیشگیرانه مانند اقلام مقابله با گرمازدگی و آموزش‌های بهداشتی.

وی افزود: از چند مدت قبل، با همکاری کمیته‌های مرتبط، آموزش موکب‌ها آغاز شده و در هر کمیته یک رابط بهداشتی تعریف شده است. همکاران حوزه بهداشت، انجام بازدید‌ها و نظارت‌ها را تشدید کرده‌اند؛ از جمله کلرسنجی آب و نمونه‌برداری‌های آب و مواد غذایی با روش‌های پرتابل قبل از شروع عملیات رسمی اربعین.

همچنین به گفته او، دو تیم ۱۴ نفره نیز به عراق اعزام شده‌اند تا وضعیت سلامت محیط و بیماری‌ها را رصد کنند و در صورت نیاز، هشدار‌های لازم به کشور منتقل شود.